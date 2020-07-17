Isparta’da yol kontrolünde durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

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Isparta’da emniyet ekipleri, yol kontrolü sırasında durdukları otomobilde 7 parça halinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IspartaKonya karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç içerisindeki şahıslarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yol kontrolü sırasında durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 7 parça halinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.

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