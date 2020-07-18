Isparta’da 40 dairelik site karantina altına alındı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir apartman dairesinde bulunan 5 kişinin Kovid19 testinin pozitif çıkması üzerine toplam 40 daireden oluşan site karantina altına alındı.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2 C blokta bulunan bir dairede 5 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla dairenin bulunduğu site 14 gün süreyle karantina altına alındı. Sağlık ekipleri de sitede filyasyon çalışması yaptı. Konuyla ilgili ilçe hıfzıssıhha kurulundan yapılan açıklamada, “İlçemiz Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2 C Blok adresinde bir dairede bulunan 5 vatandaşta Covid19 testinin pozitif çıkmış olması nedeniyle; vakaların temaslı sayısının çok olması, (Covid19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla; Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2 ABCD Bloklarında bulunan bütün dairelerin (toplam 40 daire) 17 Temmuz 2020 Cuma günü saat 22.00 itibariyle ikinci bir emre kadar giriş çıkışları izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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