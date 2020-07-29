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Eğirdir Gölü'nde ağlar bu defa gölü kirleten çöpler için atıldı Balıkçılar kıyıya tonlarca göl otu ve katı atık çıkardı Çevreci Balıkçılardan Göl Temizliği

İHA

Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 20 balıkçı, bugün Eğirdir Limanı içerisinde temizlik yaptı.

Eğirdir Gölü'nde ağlar bu defa gölü kirleten çöpler için atıldı Balıkçılar kıyıya tonlarca göl otu ve katı atık çıkardı Çevreci Balıkçılardan Göl Temizliği

Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 20 balıkçı, bugün Eğirdir Limanı içerisinde temizlik yaptı.
Balıkçı tekneleriyle liman içerisinde ığrıp çekerek temizlik yapan balıkçılar tonlarca göl otu ve katı atıkları kıyıya çıkarırken, balıkçılarla birlikte çalışan Eğirdir Belediyesi ekipleri de atıkları kamyonlarla gölden uzaklaştırdı. Liman içi temizlik çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran takip ederken, Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse de temizlik çalışmalarına bizzat katıldı.

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