Isparta’da otobüsteki bir yolcunun çantasında uyuşturucu zulası ele geçirildi

Isparta’da polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde yapılan aramada sırt çantasına zulalanmış bin 885 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çantanın sahibi şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 7 Eylül’de Süleyman Demirel Üniversitesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan operasyonda otobüste yolcu olarak bulunan E.K. isimli şüpheli yakalandı. Otobüs içerisinde yapılan aramada, bir sırt çantasının içerisine zulalanmış şekilde, bin 885 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Bu miktarın Isparta’da bir seferde yakalanan en yüksek Ecstasy miktarı olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.