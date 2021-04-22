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Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü, kanca kafasına saplandı 7 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

İHA

Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü, kanca kafasına saplandı 7 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Isparta’da evinin avlusunda oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunun üzerine demir askılık düştü. Askılığın kanca kısmı kafasına saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay saat 14.15 sıralarında Ayazmana Mahallesi 4477 sokakta meydana geldi. Azra S., evinin avlusunda kuzeniyle birlikte oyun oynadığı sırada demir askılık üzerine düştü. Düşme esnasında askılığın kanca kısmı küçük kızın kafasına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Azra S.’nin kafasına saplanan kancayı keserek çıkardı. Acılar içerisinde bağıran çocuğu sağlık ekipleri ve kızın ailesi sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Azra S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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