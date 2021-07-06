Isparta’ya tarihi eser satmak için gelen 3 şahıs, jandarmaya yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’ya tarihi eser satmak için gelen 3 şahıs, jandarmaya yakalandı

İHA

Isparta’ya tarihi eser satmak için gelen 3 şahıs, jandarmaya yakalandı

Isparta’da jandarma ekipleri, Manisa’dan gelerek ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen 3 şahsı suçüstü yakaladı. Ele geçirilen bin 105 tarihi eser ise müzeye teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Manisa’da ikamet eden K.K. (52), A.K. (39) ve K.F. (57) isimli şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmak üzere Isparta’ya gelecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın takibe aldığı şahıslar tarihi eserleri satmak üzere buluştukları esnada suçüstü yakalandı. Yapılan aramada çanta içerisinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 33 adet sikke, 54 metal obje, 12 taş obje ve 6 yüzük olmak üzere toplam bin 105 adet tarihi eser ele geçirildi.
Olayda yakalanan 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen bin 105 adet tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi TMSF Başkanı Gülal: “TMSF kayyumundaki tüm şirketler gibi burayı da milli servet olarak gördük” “Buradaki firma Bank Asya’nın en sorunlu kredilerine sahip firmalardan biriydi”
YEREL HABERLER Isparta’da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF ...
Isparta’da AK Parti teşkilatları belediye yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Isparta’da AK Parti teşkilatları belediye ...
Isparta’da 1400 rakımlı köyde kiraz hasadı
YEREL HABERLER Isparta’da 1400 rakımlı köyde kiraz hasadı
Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
YEREL HABERLER Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Isparta Belediyesi’nden Bocce turnuvası
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden Bocce turnuvası
Isparta’da doğal mor stüdyolarda şölen başladı Lavanta kokulu köyün hedefi 1 milyon ziyaretçi Kuyucak köyünde doğal stüdyolar mor renge büründü Köy muhtarı Gürol Yılmaz: “Hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi aşmak”
YEREL HABERLER Isparta’da doğal mor stüdyolarda şölen ...