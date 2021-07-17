Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı sınıf öğretmeni Mehmet Ekmekci, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi 106´ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Alper Findos'un kullandığı 07 APT 239 plakalı motosiklet, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ekmekci'ye ardından da otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü Findos ile Isparta Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulu sınıf öğretmeni Ekmekci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Alper Findos'a olay yerinde kalp masajı uyguladı. Hastaneye kaldırılan Alper Findos yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Ekmekci de dün hayatını kaybetti. Mehmet Ekmekci'nin kazanın yaşandığı gün bölgede sürücü adaylarına yönelik direksiyon sınavında görevli olduğu, direksiyon sınav komisyonu başkanı olduğu belirtildi. Mehmet Ekmekci'nin cenazesi morga konuldu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin, Mehmet Ekmekçi´ye çarptığı, sürücü ve yayanın yola savrulduğu ardından da motosikletin durağa çarptığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-07-17 10:45:30



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