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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyor

İHA

Isparta’da Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyor

Isparta Belediyesi tarafından kötü bir görünüme sahip olan Kirazlıdere modern bir hale getirilirken, yeni yüzüyle 30 Ağustos Zafer Bayramının yıldönümünde vatandaşların kullanımına sunuluyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından Gökçay Mesireliğinden, Kirazlıdere’ye ulaşan 1200 metrelik hat üzerinde yapılan düzenleme çalışmaları tamamlandı, en üst noktaya da sosyal tesis inşa edildi.
Isparta’yı kuşbakışı gören ve şehrin terası olarak nitelendirilen Kirazlıdere’de çok sayıda yenilikler vatandaşları bekliyor. Vatandaşların geçmişte uğramaya çekindiği Kirazlıdere artık ailelerin, gençlerin rahatlıkla gelebileceği, gezebileceği, güzel vakit geçirebilecekleri bir şekle getirildi.
Kirazlıdere’nin en üst noktasına belediye tarafından işletilecek bir sosyal tesis inşa edilirken, vatandaşlar burada yemeklerini yiyebilecek, çaykahvelerini içebilecek ve şehri kuşbakışı seyredebilecek.

Dikilen her bir ağaca 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi
Sosyal tesise ulaşan 1200 metrelik yol güzergahında bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturuldu, araç yolu ise renkli baskı asfaltla kaplandı. Yol güzergahı boyunca ayrıca surlar oluşturuldu, oturma bankları kondu. Yürüyüş yolunda belediyenin kendi imalatı olan begonit taşlar kullanıldı. Yol boyu aydınlatma direkleri kondu, peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında Kirazlıdere ismine has süs kirazı ağaçları başta olmak üzere oya ağaçları dikildi. Dikilen her bir ağaca 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi. Kirazlıdere hat üzerinde 100 araçlık otopark alanı oluşturuldu.
Yol güzergahında ayrıca özel günlerde sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılabileceği bir adet amfi tiyatro ile meydan oluşturulurken, altında da 4 adet aperatif yiyeceklerin, çay ve kahvenin satılacağı dükkanlar oluşturuldu.
Yol üzerinde birisi büyük olmak üzere iki adet şelale yapıldı. Genel Kurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen F4 fantom savaş uçağının Ispartalı hava şehitlerimiz anısına montajı gerçekleştirildi.

“Güzel bir alan oluşturduk”
Şehrin terasında yapılan çalışmalarda ve gelinen son noktaya ilişkin Isparta Belediyesi Başkan Vekili Hakkı Kaya açıklamalarda bulundu. Kaya, “Şehrin terasında vatandaşlarımız için güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık. Kirazlıdere’deki çalışmalarımızda sona geldik. Kirazlıdere’yi bir yaşam merkezi haline getirdik. Allah nasip ederse 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bu alanı vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Hemşehrilerimizin gelen misafirlerini burayı gezdirebilecekleri, Isparta’mızın manzarasının izlenebileceği güzel bir alanı oluşturmuş olduk” dedi.

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