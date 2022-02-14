Isparta’da hırsızlık operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Isparta’nın Gönen ilçesinde hırsızlık yaptığı anlaşılan kişi JASAT tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi.

Olay, Gönen'in İğdecik ve Kızılcık köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İğdecik köyünde ikamet eden Ö.Y.’ye ait ısıtıcıyı, Kızılcık köyünde ikamet eden A.S.A.’ya ait ise çapa motorunu çaldığı tespit edilen M.Ş., Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığının ortak yaptığı operasyonla, çaldığı malzemeler ile birlikte yakayı ele verdi. Ekipler tarafından, çalınan malzemelere sahiplerine ulaştırılmak üzere el konulurken, M.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

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