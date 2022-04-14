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Isparta’da fabrikadan hırsızlık yapan 2 kişi JASAT'tan kaçamadı

İHA

Isparta’da fabrikadan hırsızlık yapan 2 kişi JASAT'tan kaçamadı

Isparta’da bir gübre fabrikasından bilgisayar, bakır kablo ve çeşitli malzemeler çalan 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünde bir gübre fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan 1 adet tablet, 1 adet laptop, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar monitörü, 2 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet güç adaptörü ve 25 metre bakır kablo çalan hırsızlar, JASAT ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri'nin ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin çaldıkları malzemeler ise Isparta Petek Sanayi ve belediye iş hanında faaliyet gösteren telefoncular sitesinde ikinci el alım satımı yapan işyerlerinde bulunarak sahibi M.A.’ya teslim edildi.
Çalıntı malzemeleri satın alan iş yerleri hakkında İçişleri Bakanlığı’nın ikinci el malzeme alım satımlarına ilişkin "emre aykırı davranıştan" idari para cezası uygulandığı ve "suç eşyasını bilerek satın almak veya kabul etme" suçundan haklarında soruşturma başlatıldığı bildirilirken, 2 şüphelinin ise tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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