1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türklerin hâkimiyetine geçen bölge, Selçuklu ve Beylikler Dönemi boyunca yeniden imar edilmiştir. 1429 yılında II. Murat döneminde Osmanlı topraklarına katılan Isparta, Osmanlı döneminde tarım, halıcılık ve ticaret faaliyetleriyle öne çıkmıştır. 19. yüzyılda halı dokumacılığı şehrin ekonomisinde büyük yer tutmuştur. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Isparta, modern şehir kimliğini kazanmış; tarım, eğitim ve sanayi alanlarında gelişme göstermiştir. Günümüzde Isparta, tarih boyunca taşıdığı kültürel birikimi, doğal güzellikleri ve gül üretimiyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

ISPARTA NEREDE?

Isparta, Türkiye’nin güneyinde yer alır ve bölgenin Göller Yöresi olarak bilinen kuzeybatı kesiminde konumlanır. Yüksek rakımı ve doğal su kaynaklarıyla tanınır; çevresinde çok sayıda göl, baraj ve yayla yer alır. En bilinen doğal zenginliklerinden biri Eğirdir Gölü’dür. İklim genel olarak Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş özelliği taşır; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.

Isparta mutfağı, hem Akdeniz'in hafif yemek kültürünü hem de İç Anadolu'nun doyurucu lezzetlerini bir araya getirir. Yörede en çok bilinen lezzetlerden biri kabune pilavıdır; et, pirinç ve baharatla hazırlanan bu pilav genellikle düğünlerde ve özel günlerde yapılır. Fırın kebabı, gül reçeli, keşkek, tarhana çorbası, banak ve saç böreği de şehrin öne çıkan tatları arasındadır. Ayrıca Isparta, gül üretimiyle ünlü olduğu için gül suyu, gül lokumu ve gül şerbeti gibi ürünler de yöresel mutfağın ayırt edici parçasıdır. Dağ köylerinde yetişen doğal otlarla yapılan yemekler ve yoğurtlu mezeler de sofralarda sıkça yer alır. Isparta mutfağı, sade malzemelerle hazırlanan ama doğal ve aromatik lezzetleriyle öne çıkan bir gastronomi kültürüne sahiptir. ISPARTA HANGİ BÖLGEDE? Isparta, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi sınırları içindedir ve bölgenin Göller Yöresi olarak bilinen kuzeybatı kısmında konumlanır. Akdeniz Bölgesi, deniz kıyısından iç kesimlere doğru değişen iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle dikkat çeker. Isparta, bu geçiş kuşağında yer aldığı için hem Akdeniz ikliminin hem İç Anadolu'nun karasal ikliminin özelliklerini taşır. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Şehir yüksek bir plato üzerinde kurulduğu için havası temiz ve serindir. Bölge, su kaynakları açısından zengindir; Eğirdir Gölü, Burdur Gölü ve Kovada Gölü gibi doğal göller, Isparta'nın ekolojik dengesini şekillendirir.

Akdeniz Bölgesi genel olarak tarım, turizm ve doğa kaynakları açısından zengindir. Isparta'da bu özellikler gül yetiştiriciliği ve lavanta üretimi ile ön plana çıkar. Şehir, "Gül diyarı" olarak bilinir ve dünya çapında parfüm ve kozmetik sanayisine hammadde sağlar. Elma, kiraz, buğday, arpa ve nohut üretimi de oldukça yaygındır. Tarıma dayalı sanayi gelişmiştir; meyve suyu, reçel ve yağ üretimi ekonomide önemli yer tutar.

Kültürel olarak Isparta, Akdeniz'in canlı yaşam tarzını ve Anadolu'nun geleneksel değerlerini bir araya getirir. Yöre halkı misafirperverdir, el sanatları ve halıcılık kültürü hâlâ yaşatılmaktadır. Doğal güzellikleri, gölleri, yaylaları ve tarihi dokusuyla Isparta, Akdeniz Bölgesi'nin sakin ama üretken şehirlerinden biridir. ISPARTA KOMŞU İLLERİ Isparta, beş farklı il ile komşudur. Doğusunda Konya, batısında Burdur, güneyinde Antalya, kuzeyinde ise Afyonkarahisar ve Denizli illeri bulunur. Bu konumu sayesinde Isparta, hem İç Anadolu'nun karasal yapısı hem de Akdeniz'in ılıman iklimi arasında doğal bir geçiş noktası oluşturur. Şehrin coğrafi yapısı da bu çeşitliliği yansıtır; kuzeyde yüksek dağlar ve platolar, güneyde ise daha alçak ve verimli ovalar yer alır. Bu durum, Isparta'nın hem tarım hem hayvancılık hem de sanayi açısından dengeli bir ekonomik yapıya sahip olmasını sağlamıştır.

Doğusunda bulunan Konya, Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ili olup, karasal iklimin etkisindedir. Isparta ile Konya arasındaki bağlantı, tarımsal ticaret ve karayolu taşımacılığı açısından önemlidir. İki şehir arasında yer alan Beyşehir Gölü ve çevresindeki doğal alanlar, her iki ilin turizm potansiyelini de artırmaktadır. Batısında yer alan Burdur, Isparta ile hem kültürel hem ekonomik olarak güçlü bağlara sahiptir. Göller Yöresi’nin merkezinde yer alan bu iki il, ortak doğal zenginlikleri paylaşır. Özellikle elma ve gül üretimi gibi tarımsal faaliyetlerde iş birliği görülür. Güneydeki Antalya, Akdeniz kıyısında bulunur ve Isparta’nın denize açılan kapısı niteliğindedir. Antalya ile Isparta arasında turizm, tarım ve ulaşım açısından güçlü bir etkileşim vardır. Yaz aylarında Isparta’dan Antalya sahillerine yoğun bir iç turizm hareketi yaşanır. Kuzeyde yer alan Afyonkarahisar, Isparta ile İç Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlayan stratejik bir konumdadır. Tarım ürünleri, süt ve et üretimi gibi alanlarda iki şehir arasında ticari alışveriş yoğundur.