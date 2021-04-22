İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri, Gazze'de altın imalat sektörünü canlandırdı

AA

On yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, yerli üretim için teşvik haline dönüşerek, altın imalat sektöründe bir canlılık yaşanmasına sebebiyet verdi.

Gazze'nin doğusundaki bir imalat atölyesini işleten Gassan Sıkeyk AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının dayattığı önlemler ve kapanma durumu ile altın ithalatının engellenmesi sonucu Gazze'deki imalat sektöründe bir iyileşme yaşandığını söyledi.

"Gazze'de altın imalat sektörü gelişti. Ancak elimizde gerekli donanım ve aletler bulunsaydı, ürünlerimiz kesinlikle ithal ürünler kalitesinde olurdu." diyen Sıkeyk, 15 yıldır sektöre uygulanan İsrail ablukası nedeniyle "altın mücevherat sanayisinde kullanılan cihazları onarmak için gerekli yedek parçaların bulunamadığını" ifade etti.

- Altın satışları azaldı

Öte yandan, Sıkeyk İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle altın piyasasında yaklaşık 10 yıldır bir durgunluk yaşandığını, Kovid-19 nedeniyle bu durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Önceki yıllarda Gazze'deki düğün mevsiminin piyasaya rahatlama getirdiğini, büyük miktarda altın satın alındığını aktaran Sıkeyk, salgının ekonomik koşulları bozması nedeniyle bu günlerde durumun farklı olduğunu anlattı.

Sıkeyk, yaklaşık 10 yıl önce damat adaylarının 150 gram altın alabilirken şimdilerde 50 gramı bile zor aldıklarını söyleyerek, halkın alım gücünün de epey düştüğüne işaret etti. ve Gazze'de altın alımının artık sadece düğün gibi organizasyonlarla sınırlı olduğundan yakındı.

- İsrail ablukası üretim faaliyetlerini artırdı

Gazzeli eski altın taciri Yasir Hubub da Kovid-19 salgınının başlamasıyla maden piyasasında daha önce görülmemiş bir durgunluğun yaşandığını belirtti.

Kapatılmaların Gazze'deki altın imalatının yeniden canlanmasına sebep olduğunu ifade eden Hubub, bu canlanmanın, İsrail'in Gazze dışından altın ithalatını engellemesi üzerine yerli sektörün hareketlenmesinden kaynakladığını aktardı.

Hubub, İsrail'in salgın öncesinde üzerinde anlaşmaya varılan bir sistem gereğince altın tüccarlarının ihraç ve ithal faaliyetlerine izin verdiğini belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle İsrail, tüccarların ithalat ve ihracatını durdurdu ve bu da Gazze Şeridi'ndeki üretim faaliyetlerinin yeniden canlanmasına yol açtı." diye konuştu.