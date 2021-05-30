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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan son dakika manevrası: 12 yıllık koltuğunu kaybedecek mi?

İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık görevinin sallantıda olduğu ifade edildi. Netanyahu, rakipleri Yair Lapid ile Naftali Bennett'in koalisyon kuracağına yönelik haberlerin ardından Gideon Saar ile Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e dönüşümlü başbakanlık önerdi.

Netanyau 12 yıllık koltuğu bırakıyor mu? SON DAKİKA önerisi geldi
Netanyahu'dan son dakika manevrası!
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AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve muhalefete geçen Gideon Saar ile Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e dönüşümlü başbakanlık önerdi; Saar teklifi geri çevirdi.

Netanyahu, rakipleri Yair Lapid ile Naftali Bennett'in koalisyon hükümeti kurma konusunda ilerleme kaydettiği yönündeki haberlerin ardından yeni bir hamle yaptı.

Koltuğu sallantıda olan Netanyahu, Lapid-Bennett koalisyonunda yer alması beklenen Yeni Umut Partisi lideri Saar'a ve Yamina liderine dönüşümlü başbakanlık önerdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Netanyahu'nun önerisinde, kurulacak koalisyon hükümetinin başbakanlık koltuğunda ilk 1 yıl 3 ay Saar'ın oturması öngörüldü.

Daha sonra Netanyahu'nun 2 yıl boyunca başbakanlığı devralması, koalisyonun son 1,5 yılında ise Bennett'in başbakan olması önerildi.

NETANYAHU'YU DEĞİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ MESAJI

Netanyahu'nun partisi Likud'dan ayrılarak Yeni Umut'u kuran Saar, İsrail Başbakanı'nın "son dakika" manevrası olarak yorumlanan teklifini reddetti.

Saar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pozisyonumuz ve taahhüdümüz devam ediyor: Netanyahu'nun yönetimini değiştirmek." ifadelerini kullanarak İsrail Başbakanı'na kapıları kapattı.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Bennett'in Lapid ile koalisyon hükümeti kuracağını bugün duyuracağı ileri sürülmüştü.

KOALİSYON KURULURSA NETANYAHU 12 YIL SONRA KOLTUĞUNU KAYBEDECEK

Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için görevi Rivlin'e geri iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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