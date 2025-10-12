Habertürk
        İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli esirleri "derhal teslim almaya hazır" olduklarını söyledi | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli esirleri "derhal teslim almaya hazır" olduklarını söyledi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ilan edilen ateşkesin üçüncü gününde yaptığı açıklamada, "İsrail'in, tüm esirleri derhal almaya hazır" olduğunu söyledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 12.10.2025 - 16:17
        Netanyahu: İsrail esirleri derhal almaya hazır
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin derhal teslim alınmasına hazır olduklarını duyurdu.

        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile görüşme yaptı.

        Görüşmenin ardından konuşan Netanyahu, "İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazırdır." ifadesini kullandı.

        Gazze'de ateşkesin 10 Ekim saat 12.00'de devreye girmesinin ardından Hamas'ın en geç 13 Ekim Pazartesi saat 12.00'de (72 saat içerisinde) İsrailli esirleri serbest bırakması gerekiyor.

        İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bugün serbest bırakılabileceğini kaydetmiş, Hamas'ın esirleri bırakmak için hazır olduğu aktarılmıştı.

        ⁠⁠Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

