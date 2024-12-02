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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi, Trump ile Gazze'deki İsrailli esirleri görüştü | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi, Trump ile Gazze'deki İsrailli esirleri görüştü

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Florida'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Sara Netanyahu'nun Trump ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğü ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:59
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        Netanyahu'nun eşi Trump ile Gazze'yi görüştü
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğünü belirtti.

        Trump ile Sara Netanyahu, Florida'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan eş Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki dostluk ve ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

        Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunu da gündeme getirdiğini ve bu esirlerin serbest bırakılması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini Trump'a ilettiğini kaydetti.

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