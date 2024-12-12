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        Haberler Dünya İsrail basını: İsrail şimdi İran ile savaşa odaklanacak | Dış Haberler

        İsrail Ordusu: İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyoruz

        İran'a karşı sert tutumu ile bilinen Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı olarak seçilmesinin ardından İsrail ile İran arasındaki anlaşmazlığın savaşa evrilip evrilmeyeceği merak konusu oldu. Donald Trump, Time Dergisi'ne verdiği röportajda İran ile savaş ihtimalinin olduğunu belirtirken İsrail Ordu yetkilileri, hava kuvvetlerinin İran nükleer tesislerini vurmaya hazırlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:55
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        İsrail, İran'ı vurmaya hazırlanıyor
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        İsrail 7 Ekim'den beri bölgedeki rakipleri Hamas ve Hizbullah'ı zayıflattı ve yönünü Suriye'ye çevirdi. 61 yıl süren Baas Rejiminin yıkılmasının ardından doğan güvenlik boşluğundan faydalanan İsrail, Golan Tepeleri'ni sonsuza dek topraklarına kattıklarını duyurdu.

        İsrail Golan'ın yanı sıra Hermon Dağı'nı da ele geçirdi. Gazze ve Lübnan'daki savaşlar nihayete ermek üzereyken İsrail'in gözünü bu sefer de İran'a yöneltti. İsrail Ordu Yetkililerinden aktarılan bilgiye göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor.

        Suriye'deki askeri tesislere yönelik 400'e yakın saldırı düzenleyen İsrail Ordusu, Suriye'deki askeri varlığın %80'ini imha ettiklerini duyurdu. Hamas ve Hizbullah'ın da zayıflamasıyla beraber İsrail'in bölgede tehdit oluşturan bir rakibi kalmadı.

        NETANYAHU İRAN HALKINA SESLENDİ

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İran halkına seslenerek "İsrail barış istiyor. Bizimle barış içinde yaşamak isteyen herkesle barış içinde yaşamak istiyor ve biliyorum ki İran halkı da öyle. Ama sizler, halkını baskı altında tutan ve bizi tehdit eden bir rejimin yönetimindesiniz. Rejimin aslında kimden korktuğunu biliyor musunuz? Sizden korkuyor. İran halkı, biliyorum ki sizler bir gün özgür olacaksınız. Her şey bir gün değişecek. Kadın, hayat ve özgürlük..." sözlerini dile getirdi.

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