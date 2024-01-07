İsrail basını: Katar Başbakanı, İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştü İsrail basınında yer alan haberlerde, Katar Başbakanı Al Sani'nin İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini canlandırmak için bazı İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştüğü bildirildi

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Hamas'ın elindeki bazı İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştüğü bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, 6 İsrailli esirin yakınları Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında yeni bir esir takası müzakerelerini canlandırmak için Katar'a gitti.

Katar Başbakanı Sani ülkesine gelen 6 İsrailli esirin yakınlarıyla görüştü. Görüşmede Sani, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'ye yönelik suikastın ardından esir takası müzakerelerinin zorlaştığını belirtti.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor. *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.