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        Haberler Dünya İsrail basını: Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı reddetti

        İsrail basını: Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı reddetti

        İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmayı reddettiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:50 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:50
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        Netanyahu esir anlaşmasını reddetti iddiası
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        İsrail basını, İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la yeni müzakerelere başlaması yönünde bir teklif hazırladığını, ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu teklifi reddettiğini ortaya çıkardı.

        İsrailli özel televizyon kanalı Kanal 13'ün haberinde, isimleri verilmeyen İsrailli Bakanların son günlerde, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya ilişkin bir teklifin genel hatlarını hazırladığı ifade edildi.

        Müzakerelerin (adı açıklanmayan) bir arabulucu aracılığıyla ilerletilmesi beklendiği belirtilirken ancak, Netanyahu'nun tutumunu sertleştirerek ve sonunda bu hamleyi reddettiği aktarıldı.

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        Kanala göre Netanyahu'nun ret kararını, Başbakan'ın tutumuna öfkelerini dile getiren Savaş Konseyi Bakanları Benny Gantz ve Gadi Eisenkot ile koordinasyon olmadan verdiğine işaret edildi.

        Kanal 13 ayrıca, isimlerini vermediği siyasi yetkililerin, Netanyahu'nun "kaçırılan kişilerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya yönelik çabayı engellediğini" söylediğini aktardı.

        Netanyahu'nun ofisinden müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada ise "Hamas'ın talep ettiği ve Başbakanın kategorik olarak reddettiği koşulun savaşın sona ermesi olduğu" belirtildi.

        İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

        Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Binyamin Netanyahu
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