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        Haberler Dünya İsrail'de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti | Dış Haberler

        İsrail'de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi bozarak saldırıları yeniden başlatma ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı on binlerce kişinin katıldığı kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:47
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        Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde on binlerce kişi hükümeti protesto etti.

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        Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Doron Steinbrecher, alanda yaptığı konuşmada, İsrail hükümetine, "Savaşmaya geri dönmenin sorun olmadığını düşünenlere kızgınım. Bizi neden dinlemediniz?" diye seslendi.

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        Batı Kudüs'te toplanan protestocular ise Netanyahu'nun evine doğru yürüdü. Barikatları aşmayı başaran bazı göstericileri İsrail polisi gözaltına aldı.

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        Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararı

        İsrail'de Netanyahu hükümetinin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı siyasi, toplumsal tepkiyle, Yüksek Mahkeme'nin bu kararı dondurması hükümet-yargı çekişmesini, sokağın ve siyasetin tansiyonunu artırdı.

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        Netanyahu'nun, Şin-Bet Direktörünü görevden almasının yetkisi dahilinde olduğu, Yüksek Mahkeme'nin bunu durduramayacağı duyurması üzerine sendika ve iş dünyası örgütlerinden tepki geldi.

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        İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, İsrail İş Forumu ve Yüksek Teknoloji Merkezi isimli iş örgütleri, hükümetin Yüksek Mahkeme'nin kararını tanımaması üzerine genel greve gitme tehdidinde bulundu.

        Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel protesto gösterileri başlamıştı.

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        İSRAİL GAZZE'DE ATEŞKESİ BOZMUŞTU

        İsrail, siyasi gerilimin gölgesinde 18 Mart'ta da ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmıştı.

        Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak saldırılarla "Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmayı amaçladığını" iddia etmesi, İsrailli esir yakınları tarafından "bir aldatmaca" diye tepki çekmişti.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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