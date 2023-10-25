Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'de 18 günde bir atom bombası gücünde patlayıcı kullandı

        İsrail, Gazze'ye 18 günde bir atom bombasına yakın patlayıcı attı

        İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda kullandığı 12 bin tondan fazla patlayıcının, bir atom bombasının gücüne yakın olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 06:26 Güncelleme: 25.10.2023 - 06:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Gazze'ye 18 günde bir atom bombasına yakın patlayıcı attı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bunun da yaklaşık bir atom bombasının gücüne eşit olduğu belirtildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Gazze'deki hükümetin medya ofisinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre, açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" kaydedildi.

        Gazze'ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı.

        28 BİN KONUT TAMAMEN YIKILDI

        Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz durumda olduğu aktarıldı.

        İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlere dair ise 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 360'ı çocuk, 1421'i kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldürüldüğü 16 bin 297 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Açıklamaya göre ayrıca 18 gündür devam eden saldırılarda İsrail, Gazze'de 644 aileden çoğu kadın ve çocuk 4 bin 292 kişiyi öldürdü.

        GAZZE'DE HER 100 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ VEYA YARALANDI

        İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki her 100 kişiden birinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 75 kamu kurumu ve onlarca hizmet tesisinin ağır hasar aldığı ifade edildi.

        İbadethanelerin de hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Saldırılarda, 35 cami tamamen yıkıldı, 3 kilisede ağır hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in saldırılarında fosfor bombası gibi uluslararası yasaklı mühimmat kullandığı belirtilen açıklamada, "ölülerin vücudunda yanıklar ve uzuvlarında erimelere rastlandığı" vurgulandı.

        Açıklamada, ismi verilmeden bazı Batılı medya kuruluşlarının İsrail'den taraf olmaları kınanırken, bu kuruluşların "Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı ve sivillerden oluşan mağdurların karşısında celladın yanında yer aldığı" belirtildi.

        Gazze Şeridi'ne yönelik yardımların önemine işaret edilen açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık tutulması gerektiği, yardım ve yakıt girişinin engellenmemesinin yanı sıra yaralıların Gazze dışında tedavi almasına imkan sağlanması çağrısı yapıldı.

        1 MİLYON 400 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

        Açıklamada son olarak Gazze Şeridi'nin nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 1 milyon 400 bin yerinden edilen kişinin, 100'ü Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyinde olmak üzere 222 barınma merkezine sığındığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #Filistin
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!