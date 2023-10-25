İsrail, Gazze'ye 18 günde bir atom bombasına yakın patlayıcı attı İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda kullandığı 12 bin tondan fazla patlayıcının, bir atom bombasının gücüne yakın olduğu bildirildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bunun da yaklaşık bir atom bombasının gücüne eşit olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

AA'nın haberine göre, açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" kaydedildi.

Gazze'ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı.

28 BİN KONUT TAMAMEN YIKILDI Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz durumda olduğu aktarıldı. İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlere dair ise 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 360'ı çocuk, 1421'i kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldürüldüğü 16 bin 297 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamaya göre ayrıca 18 gündür devam eden saldırılarda İsrail, Gazze'de 644 aileden çoğu kadın ve çocuk 4 bin 292 kişiyi öldürdü.

GAZZE'DE HER 100 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ VEYA YARALANDI İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki her 100 kişiden birinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 75 kamu kurumu ve onlarca hizmet tesisinin ağır hasar aldığı ifade edildi. İbadethanelerin de hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Saldırılarda, 35 cami tamamen yıkıldı, 3 kilisede ağır hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı. İsrail'in saldırılarında fosfor bombası gibi uluslararası yasaklı mühimmat kullandığı belirtilen açıklamada, "ölülerin vücudunda yanıklar ve uzuvlarında erimelere rastlandığı" vurgulandı. Açıklamada, ismi verilmeden bazı Batılı medya kuruluşlarının İsrail'den taraf olmaları kınanırken, bu kuruluşların "Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı ve sivillerden oluşan mağdurların karşısında celladın yanında yer aldığı" belirtildi. Gazze Şeridi'ne yönelik yardımların önemine işaret edilen açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık tutulması gerektiği, yardım ve yakıt girişinin engellenmemesinin yanı sıra yaralıların Gazze dışında tedavi almasına imkan sağlanması çağrısı yapıldı.

1 MİLYON 400 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ Açıklamada son olarak Gazze Şeridi'nin nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 1 milyon 400 bin yerinden edilen kişinin, 100'ü Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyinde olmak üzere 222 barınma merkezine sığındığı bildirildi.