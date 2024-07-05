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        Haberler Dünya İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Dış Haberler

        İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:51 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:54
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        İsrail, Gazze'ye saldırdı
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        Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, kampın kuzeyindeki Gazze Vadisi'nde odun toplayan bir gruba topçu saldırısı düzenledi.

        İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında iki kadın hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

        Güneydeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla ve Muin bölgelerinde düzenlenen saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı, yaralılar Nasır Hastanesine nakledildi.

        Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu insani yardım çalışmalarına katılan bir kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde çeşitli noktaları bombaladı. Hedef alınan bölgelerdeki bazı evler yıkıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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