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        Haberler Dünya İsrail Gazze'ye kısıtlı kara harekâtı başlattı | Dış Haberler

        İsrail Gazze'ye sınırlı bir kara harekâtı başlattığını duyurdu

        İsrail ordusu, Gazze'deki kritik noktaların kontrolü için sınırlı bir kara harekâtı başlatıldığını duyurdu. Harekât ile Netzarim Koridoru'nun kontrolünün genişletildiği bildirilirken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan Gazzelilere yönelik tehdit içeren bir açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:36
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        İsrail Gazze'ye sınırlı kara harekâtı başlattı
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        İsrail Ordusu, geçtiğimiz günlerde bozulan ateşkesin ardından Gazze'ye sınırlı bir kara harekâtı başlatıldığını duyurdu.

        Harekât ile Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasında bir güvenlik bölgesi ve kısmi tampon bölge oluşturulduğu ve Netzarim Koridoru'ndaki kontrolün genişletildiği duyuruldu.

        İsrail ordusu ayrıca, Golani Tugayı'nın Gazze'nin güneyine konuşlandırılmasına karar verildiğini belirtti.

        KATZ TEHDİT ETTİ

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesi bozarak saldırıları tekrar başlattıkları Gazze'deki Filistinlileri tamamen imha etmekle tehdit etti.

        Katz yaptığı açıklamada, 19 Ocak'taki ateşkes öncesinde olduğu gibi Gazze'deki Filistinlileri sürgün etmeye yeniden başlayacaklarını söyledi.

        Gazze'deki Filistinlilere "Tüm bedeli siz ödeyeceksiniz." diye seslenen Katz, "Esirleri geri verin ve Hamas'ı ortadan kaldırın. Bunun alternatifi tamamen yıkım ve imhadır." tehdidinde bulundu.

        Katz, bunun son uyarı olduğunu ve şu anki saldırıların sadece bir ilk adım olduğunu ileri sürerek Gazze halkının sürgününe yerinden başlayacaklarını belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın tavsiyesine uyulmasını söyleyen Katz, İsrailli esirler serbest kalmaz ve Hamas Gazze'den çıkarılmazsa "İsrail, daha önce hiç bilmediğiniz güçlerle harekete geçecektir." dedi.

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