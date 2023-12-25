İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 78 kişi öldü Hamas'ın siyasi kanadı tarafından yönetilen Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 78 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın siyasi kanadı tarafından yönetilen Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 78 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Büyük ailelerin yaşadığı bir bölge olması nedeniyle ölü sayısının artması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Pazar gecesi gerçekleşen saldırıda üç evin vurulduğunu söyledi.

Saldırı, İsrail ve Arap basınında Mısır'ın İsrail ile Hamas arasında ateşkes için yeni bir teklif sunduğu yönünde haberlerin yer almasının ardından gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yoğun nüfuslu bir konutun vurulduğunu belirtti.

Onlarca yaralı, Magazi'nin yakındaki Al Aksa Hastanesi'ne götürüldü; olay yerinden gelen görüntülerde bazı çocukların yüzlerinin kanla kaplı olduğu ve dışarı yığılmış ceset torbaları görülebiliyor.

İsrail ordusu BBC'ye yaptığı açıklamada Magazi kampındaki olayla ilgili haberleri takip ettiğini söyledi.

Bir baba, kızını ve torunlarını kaybettiğini ve ailesinin kuzeyden kaçıp Gazze'nin merkezine sığındığını söyledi.

"Binaların birinde üçüncü katta yaşıyorlardı. Duvar üstlerine çöktü. Torunlarım, kızım ve kocası, hepsi gitti" dedi.

"Hepimiz hedef alındık. Siviller hedef alındı. Güvenli bir yer yok. Gazze şehrinden çıkmamızı söylediler; Gazze'nin merkezine ölüme gönderildik."

Filistin Kızılayı İsrail'in "yoğun" hava saldırılarının Magazi ile Bureyc ve Nuseyrat mülteci kampları arasındaki ana yolların kapattığını ve "ambulanslarla, kurtarma ekiplerinin çalışmasını engellediğini" söyledi.

İsrail ordusu BBC'ye yaptığı açıklamada Magazi kampındaki bir olayla ilgili haberleri aldığını söyledi.

Açıklamada, "Gazze'deki sivil bölgelerde faaliyet gösteren Hamaslı teröristlerin yarattığı zorluklara rağmen İsrail ordusu sivillere verilen zararı en aza indirmek için uygulanabilir adımlar atmak da dahil olmak üzere uluslararası hukuka bağlı kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre savaşın başlangıcından bu yana çoğu kadın ve çocuk 20 binden fazla Filistinli öldürüldü ve 54 bin kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Cuma gününden bu yana Gazze'de 12'den fazla askerin öldürüldüğünü ve 7 Ekim'den sonra başlatılan kara saldırılarında toplam 156 askerin öldürüldüğünü söyledi.

Mısır'ın önerdiği ateşkes planı neleri öngörüyor?

Reuters Magazi Kampında İsrail saldırısının gerçekleştiği alan.

Mısır'ın yeni ateşkes teklifinin üç aşamada hayata geçirilmesi bekleniyor:

Ateşkesin ilk aşamasında, yedi ila on günlük bir insani ara verilecek. Hamas, sağlık sorunu yaşayanlara öncelik vermek üzere aralarında kadın, çocuk ve yaşlı erkeklerin de bulunduğu 40 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. Karşılığında İsrail de aynı durumdaki 120 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Bir hafta sürecek ikinci aşamada Hamas, tüm İsrailli kadın esirleri, daha fazla tutuklunun ve 7 Ekim'den bu yana tutulan cesetlerin takası karşılığında serbest bırakacak.

Mısır'ın teklifine göre bir ay sürecek olan üçüncü aşamada, geri kalan rehinelerin ve bazı Filistinli tutukluların serbest bırakılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve tüm hava faaliyetlerinin askıya alınması öngörülüyor

Suudi Arabistan'da yayın yapan özel haber kanalı Şarq News'e göre konuya yakın kaynaklar, Hamas'ın üzerinde çalıştığı Mısır ateşkes teklifinde farklı önerilerin yer aldığını söylüyor.

BBC İzleme Servisinin derlediği habere göre, ateşkesin ikinci aşamasında Filistinliler arasında "bölünmeyi sona erdirmek" ve insani yardım dağıtımını, Filistin'deki seçimlerin önünü açmanın yanı sıra Gazze'nin yeniden inşasını denetleyecek teknokrat bir Filistin hükümeti oluşturmak amacıyla Mısır'ın gözetiminde kapsamlı bir Filistin ulusal diyaloğunun başlatılması öngörülüyor.

Ateşkesin üçüncü aşaması, tam bir ateşkesin uygulanmasını ve İsrail'in Hamas'a, İslami Cihat hareketine ve diğer Filistinli gruplara mensup tüm tutukluları serbest bırakması karşılığında Hamas'ın elindeki tüm İsrail esirlerinin serbest bırakmasını öngören kapsamlı bir esir değişimi anlaşmasını içeriyor.

Üçüncü ve son aşama aynı zamanda İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini ve yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin hem kuzey hem de güney bölgelerine geri dönmesini içeriyor.

Mısır'da Katar ve ABD'nin katılımıyla dolaylı müzakereler yapılacak.

İsrailli bir kaynak Maariv gazetesine Mısır girişiminin müzakerelere yol açabileceğini söyledi. Hamas öneriyi incelediğini açıkladı.

Maersk Kızıldeniz'de nakliye faaliyetlerine yeniden başlıyor

Diğer taraftan Danimarkalı denizcilik devi Maersk, Kızıldeniz ve Aden Körfezindeki nakliye faaliyetlerine yeniden başlamaya hazırlandığını açıkladı.

Duyuru, Yemen'in Husi isyancılarının saldırıları sonrasında, ABD'nin Kızıldeniz'de "seyrüsefer güvenliğini korumak" amacıyla koalisyon kurmasının ardından yapıldı.

Husiler Hamas'a desteklerini açıklamış ve İsrail'e giden her gemiyi hedef alacaklarını söylemişlerdi.

Maersk ve diğer nakliye şirketleri, drone saldırıları nedeniyle bu ayın başlarında Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden gemi trafiğini durdurmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı iki gün önce, ABD donanmasına ait bir destroyerin, Kızıldeniz'de Yemen topraklarından fırlatılan dört İHA'yı düşürdüğünü söylemişti.