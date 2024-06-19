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        Haberler Dünya İsrail Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'ye yoğun saldırılar düzenledi | Dış Haberler

        İsrail Kurban Bayramı'nda Gazze'ye yoğun saldırılar düzenledi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas saldırıları devam ederken, İsrail Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze'ye yoğun saldırı düzenledi. Saldırılarda çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistin öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:57 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:57
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        İsrail'den Gazze'ye bayramda yoğun saldırı!
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        İsrail'in Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerini hedef alan yoğun saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'nin tüm kentlerine yoğun saldırılarını sürdürdü.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde sığınmacı kampını hedef alan saldırıda 5 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

        Suudi Mahallesi'nde ise İsrail ordusunun hava saldırısında onlarca ev yıkıldı. Tel es-Sultan Mahallesi'ne de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

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        Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlenirken, Gazze kentinde ise Zeytun Mahallesi'nde saldırılar nedeniyle bazı evler yıkılırken, bazı yapılarda yangın çıktı.

        Gazze'nin tüm kentlerini hedef alan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 372 kişi hayatını kaybetti, 85 bin 452 kişi yaralandı.

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        #gazze
        #israil
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