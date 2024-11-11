İsrail, Lübnan'da saldırıyı genişletecek

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatının geçen hafta Lübnan'a yönelik kara saldırısının sonlandırılmasını duyurmayı değerlendirdiği ancak Halevi'nin ise Lübnan'daki saldırılara ilişkin yeni planları onayladığı kaydedildi.

Haberde, Halevi'nin Lübnan'ın güneyine kara saldırısının genişletilmesini onayladığı, bu kararın binlerce askerin saldırılara dahil edilmesini içerebileceği yorumuna yer verildi.

İSRAİL, HİZBULLAH'IN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana da Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgeleri ile başkent Beyrut'un güneyine saldırılar düzenliyor. İsrail, Hizbullah'ın, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini istiyor.