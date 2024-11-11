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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan'da saldırıyı genişletecek | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'da saldırıyı genişletecek

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırısının genişletilmesini onayladığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 00:11 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:11
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        İsrail, Lübnan'da saldırıyı genişletecek
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatının geçen hafta Lübnan'a yönelik kara saldırısının sonlandırılmasını duyurmayı değerlendirdiği ancak Halevi'nin ise Lübnan'daki saldırılara ilişkin yeni planları onayladığı kaydedildi.

        Haberde, Halevi'nin Lübnan'ın güneyine kara saldırısının genişletilmesini onayladığı, bu kararın binlerce askerin saldırılara dahil edilmesini içerebileceği yorumuna yer verildi.

        İSRAİL, HİZBULLAH'IN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana da Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgeleri ile başkent Beyrut'un güneyine saldırılar düzenliyor. İsrail, Hizbullah'ın, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini istiyor.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 189 kişi öldü, 14 bin 78 kişi yaralandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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