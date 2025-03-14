Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Lübnan'ı bombaladı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'ın doğusunu bombaladı

        İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın noktaları bombaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:39 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Lübnan'ı bombaladı
        ABONE OL

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ülkenin doğusunda yer alan Bekaa bölgesindeki Zahle kentine bağlı Kusaya beldesine hava saldırıları yapıldı.

        İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen hava saldırılarında Suriye sınırına yakın sıra dağlık bölge hedef alındı.

        Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının Suriye sınırına yakın bölgeye ikinci bir saldırı düzenlediğini aktardı.

        Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yayınlanan haberde, ülkenin doğu bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

        Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

        Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

        Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybederken, 285 kişi de yaralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Fenerbahçe'den penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'den penaltı isyanı!
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İstanbul'da hava kirliliği
        İstanbul'da hava kirliliği
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"