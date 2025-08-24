Habertürk
        İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu

        İsrail, Lübnan'ın güneyine insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.

        Giriş: 24.08.2025 - 01:28 Güncelleme: 24.08.2025 - 01:28
        İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu
        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Beyt Lif beldelerinin arasındaki bir bölgeyi hedef aldı.

        Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyini hedef aldı.

        Ramya ve Beyt Lif beldelerinin arasındaki bir bölgeye düzenlenen saldırıya ilişkin ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

        İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        İsrail, sınıra yakın Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesine de 22 Ağustos'ta İHA saldırısı düzenlemiş ve saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

        Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

        Fotoğraf: EPA/ATEF SAFADI, temsilidir

