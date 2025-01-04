İsrail Ordusunda intiharlar arttı

7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail Savaşı'nda 891 İsrail askeri ölürken 5 bin 569 asker de yaralandı. İsrail Ordusu fiziksel anlamda büyük kayıplar yaşarken orduda psikolojisi bozulan asker sayısında da artış görüldü.

İsrail Ordusundan yapılan açıklamaya göre 7 Ekim'den bu yana intihar eden asker sayısı 28'e yükseldi.

İsrail Ordu Yetkilisi yaptığı açıklamada "İsrail büyük kayıplar yaşadı. Her insan önemli. Acı verici kayıpları azaltmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi. İsrail Ordusu psikolojik sorunlardan ötürü yaşanan intiharları azaltmak adına psikolojik destek birimlerini artırdı. Askerlere 7/24 hizmet veren psikoloji servisleri kuruldu.