Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya İsrail savaş kabinesi üyesi Eisenkot: Hamas'ın mutlak yenilgisini savunanlar doğruyu söylemiyor

        İsrail savaş kabinesi üyesi Eisenkot: Hamas'ın mutlak yenilgisini savunanlar doğruyu söylemiyor

        İsrail savaş kabinesinin önemli bir üyesi Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki askeri hedefler konusunda doğruyu söylememekle suçladı. Emekli general Gadi Eisenkot Hamas'ın "mutlak yenilgisini" savunanların "doğruyu söylemediğini" belirtti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 20.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail savaş kabinesi üyesi Eisenkot: Hamas'ın mutlak yenilgisini savunanlar doğruyu söylemiyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Netanyahu ve EisenkotGetty Images

        İsrail savaş kabinesinin önemli bir üyesi Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki askeri hedefler konusunda doğruyu söylememekle suçladı.

        Netanyahu, ABD'nin gelecekteki bir Filistin devleti konusundaki baskısını açıktan reddetti ve saldırının "tam zafere kadar" devam edeceğinde ısrar etti.

        Ancak savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot, Hamas'ın "mutlak yenilgisini" savunanların "doğruyu söylemediğini" belirtti.

        Emekli general Eisenkot'un oğlu Gazze'de öldürülmüştü.

        Ayrıca Netanyahu'nun 7 Ekim'de ülkesini koruyamadığı için "kesin ve açık bir sorumluluğu" paylaştığını söyledi ve İsrail'in mevcut liderliğine "güven olmadığını" belirterek yeni seçimler yapılması çağrısında bulundu.

        Hamas, İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıda yaklaşık 1300 kişiyi öldürmüş ve 240 kişiyi rehin almıştı.

        Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın neredeyse hiç konuşmadıklarına dair haberlerle birlikte kabine içindeki gerilim, İsrail ve Batılı müttefikleri arasındaki uçurumun genişlediği bir döneme denk geldi.

        Netanyahu'nun Filistin devletine ilişkin yorumlarının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, ABD ve İsrail'in "olayları açıkça farklı gördüğünü" söyledi.

        Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İsrail'in güvenlik sorunlarının bir Filistin devleti olmadan çözülemeyeceğini söyledi.

        Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın Cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu ile iki devletli çözüm konusunu ele aldığını açıkladı.

        Daha sonra Washington'da gazetecilere konuşan Biden, bir gazetecinin Netanyahu'nun görevde olduğu bir dönemde iki devletli bir çözümün imkansız olup olmadığı sorusuna "Hayır, öyle değil" diye yanıt verdi.

        • Netanyahu, ABD'nin iki devletli çözüm çağrısını net sözlerle reddetti

        Biden "İki devletli çözümün çeşitli türleri var. BM üyesi olup da... kendi orduları olmayan bir dizi ülke var" dedi.

        Ancak Netanyahu kariyeri boyunca Filistin devletine karşı çıktı ve daha geçen ay bunu engellemiş olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek övündü.

        Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre Gazze'de ölenlerin sayısı 25.000'e yaklaştı.

        Biden yönetiminin Netanyahu'nun iki devletli çözüme yaklaşımına dair yeni yalanlamasının zamanlaması, artan uluslararası izolasyon hissini artırabilir.

        Biden ve NetanyahuReuters

        ABD bu çatışma sırasında İsrail'in askeri stratejisini etkilemeye çalıştı: Gazze'de kapsamlı hava saldırıları yerine daha hassas güdümlü saldırılar düzenlenmesi; kara harekatının ertelenmesi ya da sona erdirlmesi; ve İsrail'in gelecekteki bir Filistin devletine komşu olacağı ve Filistin Yönetimi'nin de bir rol üstleneceği iki devletli bir çözüm için görüşmeler yapılması çağrısında bulundu.

        Ancak bu çağrılar ABD'li yetkililerle yapılan gergin toplantılarda Netanyahu tarafından sık sık reddedildi ve bazı Amerikan çevrelerinde Başkan Biden'ın İsrail'e verdiği koşulsuz destekten duyulan hayal kırıklığını derinleştirdi.

        Savaşta ölümlerin arttığı bir ortamda İsrail'in müttefikleri, kalıcı barışı sağlamanın tek yolu olarak iki devletli plana yeniden hayat verilebileceğini umuyor.

        Ancak Netanyahu'nun yorumları bunun tam tersini istediğini gösteriyor. Bu pozisyonun ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olması beklenen Donald Trump'ın seçilmesi halinde gelecekteki yönetimiyle daha uyumlu olacağını umuyor ve ona İsrail yanlısı destekçilerini toparlamak için malzeme sağlıyor.

        İsrail'de giderek daha az sevilen bir başbakan, hükümetini destekleyen aşırı sağa geri dönüyor.

        Yakın zamanda yapılan bir ankete göre İsraillilerin sadece yüzde 15'i savaştan sonra da onun görevde kalmasını istiyor.

        İsraillilerin çoğu Hamas'a karşı askeri harekâtı desteklemeye devam ederken, çoğunluk artık Hamas'ı yok etmek gibi imkânsız bir hedef yerine kalan 130 kadar rehineyi geri getirmeye öncelik verilmesini istediklerini söylüyor.

        Netanyahu'nun gelecekte kurulacak bir Filistin devletine ilişkin son yorumları da Arapların çatışmada arabuluculuk yapma girişimlerinin reddedilmesi anlamına geliyor.

        Suudi Arabistan, iki devletli bir çözümü içeren bir ateşkes anlaşmasının parçası olarak İsrail ile ilişkileri normalleştirme ödülünü önüne koydu.

        Ancak İsrail başbakanı siyasi geleceğini sert bir Filistin karşıtlığına bağlamış görünüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu