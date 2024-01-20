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        Haberler Dünya İsrail, Suriye’de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu hedef aldı: 4 ölü

        İsrail, Suriye’de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu hedef aldı: 4 ölü

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:59
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        İsrail, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu hedef aldı
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        İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısında "Suriye'de görevli 4 askeri danışmanın yanı sıra Suriye güçlerinden de ölenlerin olduğu" bildirildi.

        Konuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

        Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Şam'ın Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu.

        İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise İsrail'in Şam'daki hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey 2 mensubunun hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

        Devlet televizyonu da saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews", saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğu bilgisini paylaşmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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