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        Haberler Dünya İsrail Tahran'ın batısına yönelik yeni bir saldırı başlattı | Dış Haberler

        İsrail Tahran'ın batısına yönelik yeni bir saldırı başlattı

        İsrail, İran'a yönelik gece yarısı başlattığı saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçaklarının Tahran'ın batısını hedef aldığı bildirildi. İsrail'in ayrıca Fordo nükleer tesisine saldırı düzenlediği aktarıldı. Öte yandan İsrail'in Tebriz'deki saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:40
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        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
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        İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.

        İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.

        İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

        İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

        İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

        Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

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        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

        Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

        İsrail, saldırıların devam edeceğini açıklamıştı.

        Tebrizde 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı

        İran'da saldırılarını sürdüren İsrail'in Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Doğu Azerbaycan eyaletinin Kriz Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Tebriz'de Şehid Medeni Havalimanı, Bostanabad ilçesi, Merage ilçesi ve hava üssünü hedef aldığı belirtildi.

        Sabaha karşı başlayan ve şu ana kadar aralıklarla devam eden saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

        ⁠İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

        İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

        Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

        Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

        Başkent Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

        İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

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