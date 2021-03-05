İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, Arap kentlerinde artan suç oranlarını protesto etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, Arap kentlerinde artan suç oranlarını protesto etti

İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkenin kuzeyindeki Umm el-Fahm'da Arap kentlerinde kaydedilen suç oranındaki artışı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, Arap kentlerinde artan suç oranlarını protesto etti
AA

Cuma namazı sonrası toplanan binlerce gösterici, kent merkezinden Umm el-Fahm yakınındaki ana yola yürüdü.Filistin bayraklarının yanı sıra siyah bezler de taşıyan göstericiler, sık sık tekbir getirdi.Göstericiler, "katilleri bulun", "işgal suçtur", "cinayetleri durdurdun" yazılı pankartlar taşıdı.

Ortak Arap Listesi Bloku'ndan bazı milletvekillerinin destek verdiği gösteriye, İsrailli birçok insan hakları savunucusu da katıldı.

Çevrede önlem alan polis, gösterinin yapıldığı ana yolu trafiğe kapattı.Bir süre sonra göstericilerden ayrılan bir grup, Umm el-Fahm'deki polis merkezine doğru yürüyüşe geçti.Polis, yola kurduğu barikatla göstericilerin merkeze yaklaşmasına izin vermedi.

Gruptan bazıları polise taş atarken, gösteriyi organize eden görevliler taş atanlara engel olmaya çalıştı.Görevlilerin gayretleri sonucu gerginlik büyümeden sona erdi.

- "İsrail hükümetinden suçu durdurmasını ve suçluları deşifre etmesini talep ediyoruz"

Gösterinin ardından AA muhabirine konuşan Umm el-Fahm Belediye Başkanı Semir Mahamid, İsrail polisinin geçen hafta kentte düzenlenen benzer gösteriye gerekçe olmaksızın sert şekilde müdahale ettiğini belirtti.Mahamid, şunları kaydetti:

"Biz tek bir neden ve basit bir taleple bu protestoyu düzenliyoruz. Biz Arap toplumunda yaygınlaşan suçu durdurma konusunda polisin ve devletin görevini yerine getirmesini istiyoruz. İsrail hükümetinden suçu durdurmasını ve suçluları deşifre etmesini talep ediyoruz. Böylece şehirlerimizi hem sosyal hem de eğitim konusunda geliştirebilelim ve projelerimizi uygulayabilelim."

Geçen yıl şiddet ve organize suç kaynaklı saldırılarda 96 İsrail vatandaşı Filistinli hayatını kaybetmişti.İsrail polisi, geçen hafta kentte düzenlenen benzer gösteriye sert şekilde müdahale etmiş ve Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Yusuf el-Cabbarin ile Umm el-Fahm Belediye Mahamid'in de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu
DÜNYAAzerbaycan Başbakanı'ndan taziye telefonu
Son dakika haberi Somali'de büyük patlama!
DÜNYASomali'de büyük patlama!
ABD'nin New York şehrinde Kovid-19 bağlantılı ölümlerin gizlendiği iddia edildi
DÜNYAABD'de ölümlerin gizlendiği iddia edildi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
SON DAKİKA: Rusya ABD'ye yaptırım hazırlığında! - HABERLER
DÜNYARusya ABD'ye yaptırım hazırlığında!
SON DAKİKA: İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar sürüyor! - Haberler
DÜNYAEtna Yanardağı'nda patlamalar sürüyor!
SON DAKİKA: Tarihte ilk: Papa Francis Irak'ın başkenti Bağdat'ta! - Haberler
DÜNYATarihte ilk: Papa Francis Bağdat'ta!
SON DAKİKA: ABD: Yunanistan'a F-35 satmaya hazırız - Haberler
DÜNYAABD: Yunanistan'a F-35 satmaya hazırız
Beyaz Saray: Myanmar'daki durum tedirgin edici
DÜNYABeyaz Saray: Myanmar'daki durum tedirgin edici
SON DAKİKA: New York'taki skandal reklamlara karşılık dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı!
DÜNYANew York'taki skandala dijital karşılık