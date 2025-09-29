İsrail’in Doha fiyaskosu: “Zirve Ateşi” operasyonu: Şabak’ın istihbarat boşlukları nasıl ifşa oldu

9 Eylül’de Doha’da Hamas siyasi kanadının “ortadan kaldırılması” hedefiyle düzenlenen İsrail saldırısı, üst düzey isimleri öldüremedi; Katar’la arabuluculuğu felç etti, ABD’yle eşgüdümü sarstı ve İsrail iç kamuoyunda “başarısızlık” değerlendirmesini güçlendirdi.

İsrail basınındaki haber, analiz ve yorumlar; sahadaki taktik tasarım ile siyasal-stratejik karar örgüsündeki çarpıklıkları birlikte işaret ediyor.

• 9 Eylül, Doha: IDF ve Şabak, Hamas liderlerinin toplandığı iddia edilen noktaya “Zirve Ateşi (Summit of Fire)” kod adlı saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail’in bir Körfez ülkesini açıkça hedef aldığı ilk operasyon olarak kayda geçti. İlk saatlerde “Üst düzey isimler vuruldu” iddiaları dolaşsa da, Hamas heyetinin sağ kurtulduğu netleşti.

• Sonrasında: İsrail güvenlik çevrelerinde “hedeflerin hayatta kaldığı” yönünde kanaat güçlendi; Times of Israel, güvenlik kuruluşlarında artan kötümserliği başlığa taşıdı. Bir IDF subayının “Doha’daki son operasyonda resmen başarısız olduğumuzu söyleyebiliriz” beyanı, sahadaki sonucu fiilen teyit etti.

• Diplomatik yankı: Katar, saldırıyı egemenlik ihlali olarak niteledi; arabuluculuğa dönmeden önce İsrail’den aleni özür istedi. Times of Israel, “özrün” ifadesine dair formül arandığını yazdı. BM Güvenlik Konseyi de (ABD’nin desteklediği) ortak açıklamayla saldırıyı kınadı.

Operasyon neden başarısız oldu?

İsrail basınındaki üç ana hat şöyle...

1. İstihbarat boşluğu ve yer bilgisi hatası: Ynet’in İbranice haberine göre başarısızlığın nedeni bir istihbarat açığıydı. Hedef alınan odanın değil, bambaşka bir binanın vurulmuş olabileceği değerlendirmesi paylaşıldı. Bu, hedef teyidinde “odadan binaya” genişleyen bir sapma ihtimaline işaret ediyor.

2. Kara baskını yerine havadan “tek atımlık” çözüm: Washington Post ve Gulf News, Mossad’ın rehineler/ateşkes görüşmelerini riske atacağı gerekçesiyle Doha’da planlanan yerel (ground) operasyonu yapmayı reddettiğini; bunun yerine siyasal karar vericilerin uzak menzilli hava saldırısını tercih ettiğini yazdı. Bu tercih, hedef teyidi ve “öldürme zinciri”nin en kırılgan halkasına yüklendi.

3. ABD ile dekonfliksiyon zaafı: Breaking Defense ve The War Zone, ABD’nin saldırıdan habersiz yakalandığını aktardı; War Zone ayrıca İsrail’in hava atımlı balistik mühimmat kullanımının tehdit sınıflandırmasını zorlaştırdığını belirtti. Bu tablo, hem operasyonel sürprizi hem de müttefik “deconfliction” mekanizmalarının çöküşünü gösteriyor.