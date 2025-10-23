Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli bakan Suudi Arabistan'dan özür diledi | Dış Haberler

        İsrailli bakan Suudi Arabistan'dan özür diledi

        İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suudi Arabistan'la ilgili sözlerinden ötürü özür diledi. Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." diye konuşmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 18:28 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli bakan Suudi Arabistan'dan özür diledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadeleri için Suudi Arabistan'dan özür diledi.

        İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, Amerikan X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda, yanlış ifadeler kullandığı için üzgün olduğunu ileri sürdü.

        Bir konferansta Suudi Arabistan'a yönelik kullandığı alaycı sözleri dikkati çeken Smotrich, "Suudi Arabistan hakkındaki sözlerim kesinlikle yanlıştı ve bu sözlerin neden olduğu kırgınlık için üzgünüm." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Smotrich, buna rağmen İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hak sahibi ve bölgenin de Yahudi halkının tarihi vatanı olduğunu iddia ederek Suudi Arabistan'ın bu haklara saygı göstermesi gerektiğini savundu.

        Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinmiş ve alaycı ifadeler kullanmıştı.

        Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin Devleti'nin kurulması talebine işaret eden Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!