Yeni yılda işsizlere verilen maaş artacak. Artışı yeni asgari ücret belirleyecek. Asgari ücretin net 2 bin liraya çıkması halinde işsizlik maaşının da 2 bin 10 lirayı bulacağı belirtiliyor.
Ocak ayıyla birlikte herkesin geliri artacak. Özellikle asgari ücretteki artış şimdiden merak konusu oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak 2019 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Yeni net asgari ücret için 2 bin lira (brüt 2 bin 532) seviyesi konuşuluyor. Asgari ücretteki artış, işsizlere 10 aya varan süreyle verilen işsizlik maaşını da artıracak.
OCAK AYINDA ZAM GELECEK
Posta'da yer alan habere göre; İşsizlik maaşı halen en düşük 805,63, en yüksek bin 611,28 lira olarak uygulanırken, bu tutarlar da asgari ücret zammıyla yükselecek.
Brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa; işsizlere verilen en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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