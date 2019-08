Diyetisyen Canel Öner, lif açısından zengin olan armutun zayıflamaya yardımcı olacağını belirterek, "Armudun içinde bulunan lifler acıkmayı geciktirerek kan şekerini dengede tutar ve iştah kontrolü sağlar" dedi.

Öner, düşük glisemik indeksli yiyeceklerle beslenmenin iştahı kontrol ettiği, diyabet hastalarının şeker kontrolünü kolaylaştırdığı ve kalp damar hastalıklarını önlediğini anlattı.

BU MEYVELER ÇABUK ACIKTIRIYOR

AA'nın haberine göre; glisemik indeksin, karbonhidrat içeren gıdaların kan şekerini nasıl yükselttiğini ölçen bir değer olduğunu aktaran Öner, "Yüksek glisemik indekse sahip besinler, kan şekerini orta ya da düşük glisemik indeksli besinlerden daha hızlı yükseltir. Sağlıklı kilo vermek ve ideal kiloyu korumak için düşük glisemik indeksli karbonhidratlar tüketilmelidir." diye konuştu.

Öner, düşük glisemik indeksli beslenmenin insülin düzeylerini ve insülin direncini de azaltacağını dile getirerek, "İncir, muz, karpuz, kavun ve üzümün glisemik indeksi diğer meyvelere oranla daha yüksektir ve daha çabuk acıktırır. Glisemik endeksi düşük meyveler ise elma, armut, şeftali, erik ve kiraz gibi meyvelerdir. Glisemik indeksi yüksek olan meyvelerin tüketim miktarına özellikle daha da dikkat edilmesi gerekiyor. O nedenle ara öğün şeklinde 1 porsiyon tüketilebilir." şeklinde konuştu.

"ARMUT LİF AÇISINDAN EN ZENGİN MEYVELER ARASINDA"

Diyetisyen Canel Öner, armutun lif açısından en zengin meyveler arasında bulunduğunu belirterek, "Bu liflerin çoğu, çözünür olmayan bir polisakkarittir. Böylece yiyeceklerin bağırsaklardan geçmesi daha kolaylaşır, bağırsak hareketlerini düzenler. Kabuk kısmıyla birlikte tüketiminin daha faydalı olduğu armut, kabızlık ve bu rahatsızlığa bağlı diğer şikayetlere harika bir çözümdür." diye konuştu.

Çözünür posa da içeren armutun, içinde bulunan pektin sayesinde kolesterolün düşmesini yardımcı olduğunu aktaran Öner, "Kalp damar hastalıkları ve kolon kanserine karşı koruyucudur. Potasyum, C vitamini, K vitamini, fenolik bileşikler, folik asit, bakır manganez, magnezyum içerir. Potasyum içeren meyve ve sebzeler vücudun su dengesine olumlu bir etki sağlar ve tansiyonu düşürücü özelliği vardır." bilgisini verdi.

Öner, ara öğünde tüketilen 1 adet armutun, içinde bulunan doğal bileşen ve karbonhidrat ile kan şekerini dengede tutarak özellikle tip 2 diyabet riskini azaltacağını vurgulayarak, "Doğru beslenme ile doğru zamanlarda tüketilirse lif açısından zengin olan armut zayıflamaya yardımcı olur. Armudun içinde bulunan lifler acıkmayı geciktirerek kan şekerini dengede tutar ve iştah kontrolü sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

"KALP SAĞLIĞI İÇİN LİF ALMAYA DİKKAT EDİLMELİ"

Canel Öner, tansiyonu düşürmek için meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Meyveler içerdikleri lif, potasyum ve magnezyum nedeniyle tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Taze meyve yerine meyve suyu tüketilecekse meyvelerin taze sıkılmış olması ve şeker eklenmemiş olması gerekir; fakat meyve suları meyveden alınan liflere sahip değildir. Bu nedenle, kalp sağlığını ve bağırsakların düzenli çalışması için gün içinde diğer gıdalardan lif almaya dikkat etmek gerekir. Günlük meyve tüketiminin 3 porsiyon, sebzenin ise 2 porsiyon olması gerekmektedir."

Meyvelerin insan sağlığına etkilerine işaret eden Öner, "Nar, düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Günde bir adet mevsiminde tüketilen nar sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir. Ayrıca K ve B vitaminleri ile birlikte, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, folat, manganez, selenyum, çinko minerallerini de içerir. Bu şekilde zengin bir içeriği olan narın antiviral, anti-inflamatuar ve antitümör etkisi vardır." bilgisini verdi.

GÜNDE 12-15 ADET ÜZÜM

Öner, üzümün, zengin potasyum ve fosfor kaynağı olan çok vitaminli bir meyve olduğunu dile getirerek, şunları anlattı: Üzüm, yüksek tansiyon riskini azaltmaya oldukça yardımcı olabilmektedir. 12-15 adet üzümün gün içinde tüketimi yeterlidir. Muz, yüksek miktarda potasyum içerir. B6 vitamini, C vitamini ve magnezyum açısından da zengindir. Herhangi bir ara öğünde 1 adet muz tüketimi tansiyonun dengede kalmasına yardımcı olur. Greyfurt, yüksek tansiyonun engellenmesinde yararlı olan başka bir meyvedir. Meyvedeki vitamin içeriği kan damarlarını dengelemeye yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde içerdiği flavonodil maddeler kanserojen hücrelerin sayısını azaltır ve kolon kanserine yakalanma oranını düşürür.

Çilek, yüksek oranda C vitamini bulunduğu gibi yüksek tansiyonu düşüren maddeler içerir. Bulundurduğu A, C, B6 ve B12 vitaminleri sayesinde hem vitamin deposu hem de çok güçlü antioksidandır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucudur. Damar tıkanıklığını önler ve kolesterolü düşürür. Ananas, potasyum kaynağı olduğu için vücuttaki sodyum oranını ve yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcıdır. İçerdiği C vitamini sayesinde vücuttaki serbest radikalleri atar. Zengin bir antioksidan olan ananas bu sayede kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer."

"İNCİR KOLON İÇİN ÇOK FAYDALI"

Öner, içerdiği sağlıklı yağlar ve yüksek miktarda potasyum sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı doğal bir koruyucu olan avokadonun, tansiyon hastalarının ya da bu konuda risk grubunda olanların tüketmesi gereken bir meyve olduğunu söyledi.

Ayrıca avokadonun, kalsiyum, demir, magnezyum, bakır ve çinko içerdiği için cilt ve saç sağlığına da iyi geleceğini vurgulayan Öner, şu değerlendirmelerde bulundu: "İncir, lif, magnezyum, manganez, sodyum, B6 vitamini ve K vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. İncir içerisindeki potasyum, omega-3 ve omega-6 sayesinde yüksek tansiyonu düşürür ve felç ile kalp krizi riskini de azaltır. İncirdeki liflerin varlığı, bağırsakların hareketini artırdığından, serbest radikallerin ve diğer kansere neden olan maddelerin özellikle kolonda ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini ve E vitamini portakalın içinde bulundurduğu vitamin türleri arasındadır. Portakal bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşüren meyveler arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca, içerdiği magnezyum dolayısıyla kan basıncını dengeler ve dolayısıyla yüksek tansiyonu düzenler."

Öner, potasyum bakımından zengin meyveler arasında yer alan kuru eriğin, yüksek tansiyonu olanlar için ideal bir tercih olduğunu dile getirerek, "İçerisinde yer alan antosiyaninler, kersetin, kateşinler, flavonoidler ve fenolik gibi bileşenler, yağ hücreleri de dahil olmak üzere, vücut hücreleri üzerinde anti-obezite ve anti-inflamatuar etki yapar. Böylelikle vücut iltihaplanmalara daha dirençli hale gelir." değerlendirmesini yaptı.