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İstanbul 2099'da nasıl bir şehir olacak? Şehrin son 80 yılda yaşadığı inanılmaz ve başdöndürücü değişimi düşündüğümüzde, 2099'da neler olacağını tahmin etmek gerçekten çok zor...
İşte on altı yazar, bu zor soruyu yanıtlamak için masa başına oturdu ve hayal güçlerine başvurarak İstanbul'un önümüzdeki 21. yüzyılın sonunda nasıl bir yer olacağını tahmin etmeye çalıştı.
Aslı Tohumcu ve Kutlukhan Kutlu'nun editörlüğünü yaptığı öykü antolojisi “İstanbul 2099”, Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Kitaptaki yer alan öykülerin sıralamasına göre yazarlar şu isimlerden oluşuyor: Aslı E. Perker, Tayfun Pirselimoğlu, Barış Müstecaplıoğlu, Deniz Tarsus, Engin Türkgeldi, Afşin Kum, Sabri Gürses, Mehmet Açar, Doğu Yücel, Cem Akaş, Gülayşe Koçak, Altay Öktem, Murat Uyurkulak, Elif Türkölmez, M. Berk Yaltırık, Hakan Bıçakcı...
'16 ÇARPICI İSTANBUL TASAVVURU'
Kitabın arka kapağındaki tanıtım yazısı ise şöyle: “William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer’da İstanbul’u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir.
Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle?
İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 21. yüzyıl sonu İstanbulu’na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm İstanbulları kadar tanıdık ve yakın.
Müstakbel İstanbulların 'cesur yeni dünya'sına hoş geldiniz…”
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