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        İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'da alarm: Doluluk oranı yüzde 10

        Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 olarak ölçüldü. Büyük bir bölümünde su bulunmayan barajın bazı noktalarında ise kuraklık nedeniyle çatlaklar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:55
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        İstanbul'a su sağlayan barajda alarm!
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        Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 olarak ölçüldü.

        Bölgedeki kuraklık ve yağışların az olması nedeniyle Vize ilçesindeki barajın su seviyesi azaldı.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 10 olarak kaydedildi.

        Barajın büyük bir bölümünde ise su bulunmuyor.

        Bazı noktalarında ise kuraklık nedeniyle çatlaklar oluştu.

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        #kırklareli kazandere barajı
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