'Müminlerin bayramı' olarak tabir edilen cuma günleri yüz milyonlarca Müslüman, camilere akın ederek Cuma namazı ibadetlerini yerine getiriyor. Müslümanlar bugün, 2019 yılı Mayıs ayının ilk Cuma namazını eda edecekler.

Peki Türkiye'nin en büyük üç şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 Mayıs 2019 tarihli Cuma namazı saatleri...

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 3 Mayıs 2019 Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre; saat 13.06'da okunacak Cuma ezanından sonra kılınacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Başkent Ankara'da 3 Mayıs 2019 Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre; saat 12.51'de okunacak Cuma ezanından sonra kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir'de 3 Mayıs 2019 Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre; saat 13.13'de okunacak Cuma ezanından sonra kılınacak.