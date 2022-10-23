İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 9 aday yarışırken 144 sandık kuruldu.

56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.

Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.

Seçimde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi.

Alkışlarla karşılanan Saraç'a avukatlar sloganlar atarak destek oldu.

Baronun yeni başkanı Filiz Saraç, konuşmasında kendisine bu onuru yaşatan meslektaşlarına teşekkür etti.

"İLK OLMANIN GURURU"

İstanbul Barosu'nun 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Saraç, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu bana yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum." dedi.

— Av. Filiz Saraç (@AvFilizSarac) October 23, 2022

Saraç, oyunu kullanırken çekildiği fotoğrafı paylaştığı Twitter mesajında da "Bugün verdiğimiz oy mesleğimiz için, meslektaşlarımız için ve memleketimiz içindir" demişti.

9 ADAY YARIŞTI

Baro başkanlığı için 9 adayın yarıştığı seçimde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Genel kurulda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarıştı. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi ve Filiz Saraç, Baro'nun ilk kadın başkanı oldu.