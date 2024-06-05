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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Bienali 'Manda Festivali' düzenlendi

        İstanbul Bienali 'Manda Festivali' düzenlendi

        17. İstanbul Bienali'ndeki Çamuralem / Wallowland projesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen 3. Manda Festivali, manda yetiştiricilerini, müzisyenleri, çevrecileri, sanatçıları, biyologları, peynir üreticilerini ve her yaştan İstanbulluyu bir araya getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:59
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        İstanbul Bienali 'Manda Festivali'
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        CLIMAVORE x Jameel at the Royal College of Art (RCA)’ın İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle gerçekleştirdiği 3. Manda Festivali, 1 Haziran Cumartesi günü, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Ağaçlı Köyü’nde düzenlendi.

        İlki İngiliz sanatçı ve aktivist ikili Cooking Sections’ın 2022’de düzenlenen 17. İstanbul Bienali’ndeki Çamuralem / Wallowland projesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü yapılan festival, İstanbul’un ekolojik mirasına sahip çıkmayı ve mandaların önemini vurgulamayı amaçlıyor.

        Cümbüş Cemaat ve Arnavutköy Müzisyenleri’nin sahne aldığı festivalde sulak alan ekosistemine dikkat çekmek için ilk kez bir manda ve çoban portresi yarışması da düzenlendi. Festival ziyaretçileri, Ek Biç Ye İç girişimi ve yerel üreticiler tarafından sunulan açık hava tadımlarında manda sütünden üretilen lezzetleri tatma imkânı buldu. Ayrıca rehberli yürüyüşlerde katılımcılar, Ağaçlı Köyü boyunca farklı rotalarda gezerek endemik türler, meralar, orman ekosistemleri ve mandaları doğal yaşam alanlarında gözlemleyebildi

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        #Manda Festivali
        #İstanbul Bienali
        #sergi
        #İKSV
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