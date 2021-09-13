İstanbul'da 37'si kadın 208 itfaiyeci mezun oldu

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​​​​​​​Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul'un en cesur ve en çalışkan ailelerinden birinin, İstanbul İtfaiye Teşkilatının hem misafiri hem ev sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Teşkilatın bugüne kadar İstanbul'a yaptıklarını her zaman gördüğünü ve bu ailenin fedakar gençlerle genişlemesine tanık olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çağlar, "Son zamanlarda yapılan faaliyetlerle ülkemize örnek oldunuz. Bundan dolayı şükranlarımızı ifade etmek istiyorum sizlere. Sizlerin bu bilinçle görev yaptığınızdan ve görevinizin hakkını sonuna kadar verdiğinizden hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

İtfaiyecinin yalnızca insan için değil, yeri geldiğinde bir kedi, bir kuş, bir ağaç için de aynı biçimde kalbinin sevgiyle ve anlayışla çarptığını gördüklerini ifade eden Çağlar, itfaiyede kadınların da yer bulmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da bazı işlerin gerçekten yaşamın kıyısında durma ve tüm önlemlere rağmen sonsuz bir tehlikenin ortasında kalma anlamı taşıdığını anlatarak, itfaiyecilik işinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Yeni itfaiyecilere "hoş geldin" diyen Albayrak, şöyle konuştu:

"Bir itfaiyecinin bu mesleğin tüm koşullarını sevgisiz biçimde yerine getirebileceğine inanmak oldukça güç. Günün geceye, gecenin sabaha bağlandığı görev saatlerinizde ateşin tarifsiz gücüne karşı koymayı, bitimsiz bir mesai saydığınız bütün olaylarda bunu bir kez daha düşünün. İstanbul İtfaiyesi ateşle de suyla da imtihana girebilen, yangınla mücadeleden su altı kurtarmaya, ilk yardımdan afet koordinasyonuna, arama kurtarmadan bir kuşu kurtarmaya, her işi layığıyla yapabilen neferlerden oluşan şanlı bir birlik olduğunu defaatle kanıtladı."

- "Mesleğimizde ayrı bir aksiyon ve heyecan var, bu da bize daha da güçlendiriyor"

Yeni mezun itfaiyecilerden Sevda Hombaç, sağlık mezunu olduğunu, üniversite tercihlerini eşiyle beraber yaptığını ve eşinin de kendisinin bu mesleği yapabileceğini düşündüğünü ve aynı üniversitede okuduklarını söyledi.

Eşinin de itfaiye eri olduğunu ve Çorum'da görev yaptığını anlatan Hombaç, "Bu eğitimi başarıyla tamamladım. İnşallah eşimle de başarılarımın devamını getireceğim. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bizim mesleğimizde ayrı bir aksiyon ve heyecan var. Bu da bize daha da güçlendiriyor." dedi.

Eşi Kamil Hombaç ise eşi ile birlikte hareket ettiklerini ve planlarının itfaiye eri olmak olduğunu ve şu anda bunu başardıklarını belirtti.

İtfaiyeci Veysel Çelikal da ağabeyinin itfaiyeci olduğunu ve onun sayesinde itfaiyeciliğe ilgi duyduğunu söyledi.

Üniversitede itfaiye bölümünü okuduğunu ve böylelikle bu mesleğe daha çok aşık olduğunu anlatan Çelikal, "Türkiye'nin birçok şehrinde mülakatlara girdim, İstanbul kısmet oldu. En iyisi oldu. Çok mutluyum burada olduğum için. Eğitimleri de başarıyla bitirdim. Benim için ekstra bir mutluluk oldu." dedi.

Mezunlardan Semiha Diker ise mesleğini ve insanlara yardım etmeyi sevdiğini vurguladı. İnsanların yüzündeki gülümsemenin paha biçilemez olduğunu ifade eden Diker, yangın, kurtarma, sürüş gibi zorlu eğitimlerden geçtiklerini ve mezun olduklarını kaydetti.

Yeni itfaiyecilerden Güzide Sağırdak da verimli bir şekilde güzel eğitimlerden geçtiğini ve itfaiyeci olmanın onur verici olduğunu anlattı.

Törende, yeni itfaiyeciler; motopomp yarışlar, 4x100metre engelli koşu, kancalı merdivenle kule tırmanma gibi spor gösterileri gerçekleştirdi. Yarışlarda dereceye giren itfaiye erlerine ödül verildi.