İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. 26 Temmuz 2022 Salı günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından duyuruldu. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 26 Temmuz İSKİ su kesintisi duyuruları...
26 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Deliklikaya Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 08:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Altıntepsi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 10:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mahmutbey Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 09:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah,Acarlar Mah,Rüzgarlıbahçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 09:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gazitepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.07.2022 10:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR