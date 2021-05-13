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İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüse yönelik tedbirler alınarak bayram namazı kılınacağını açıkladı. Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek bayram namazına iştirak etmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet il il bayram namazı saatleri...

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri

Ramazan bayramnın vazgeçilmezlerinden biri bayram namazıdır. Evlerde bayramın maneviyatı bayram namazının ardından hissedilmeye başlanır. Her ne kadar koronavirüs salgını gölgesi altında bayramı görsek de milyonlar bayram namazının bu sene kılınıp kılınmayacağını merak ediyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının kılınacağını açıkladı.

DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLA

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bayram namazı: 06.22'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı 2 rekattır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" denilerek Bayram namazına niyet edilir.

İmamla birlikte tekbir alınır ve bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle birlikte namaza durulur. Sübhaneke duası okunur ve sübhaneke duasının ardından imamla birlikte 3 defa bayram tekbiri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam, sessizce "Euzü Besmele"yi okur ve açıktan sesli olarak Fatihe suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat ise bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir.

Bu tekbir, ilk rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta imam, yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur, cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturuşta "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur. Sonrasında da imamla birlikte selam verilir.

Selamın ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbih ve dualardan sonra bayram namazı tamamlanmış olur.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI ILE SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.),kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirl

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