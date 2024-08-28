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        İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu yollar kapanacak!

        İstanbul Valiliği, İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:33
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        İstanbul'da bu yollara dikkat!
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        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, cuma günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi'nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        Saat 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar, şöyle sıralandı

        "Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."

        Sürücüler bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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