6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ekim İstanbul'un kurtuluşunda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma ücretsiz olacak. Yani, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar 6 Ekim saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz olac