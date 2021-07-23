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İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde Recep Kılıç'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan 3 kişi İzmir'de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı
3 cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı!
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AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz'da İstanbul Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi'nde Recep Kılıç'ı silahla öldürdüğü ve Y.B'yi yaraladığı iddiasıyla aranan 3 kişinin bulunduğu 34 CTR 867 plakalı otomobilin Bornova ilçesine seyir halinde olduğu bilgisi üzerine, Ege Üniversitesi kavşağında havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu.

Araç içindeki A.Ç., M.Ç., A.H.M., A.K. ve M.A.G'nin UYAP üzerinden sorgulamalarını yapan ekipler, A.Ç., M.Ç. ve A.H.M'nin İstanbul'da "Kasten adam öldürme" suçundan arama kaydı olduğunu tespit etti.

Zanlılar gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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