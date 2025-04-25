İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!

İstanbul'da kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

DHA'daki habere göre tarafların, silahlarını ateşlemesiyle büyüyen kavgada iki grup arasında çatışma çıktı.

O sırada yaşanan deprem nedeniyle dışarıda olan bir ailenin 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U. isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı.

ZANLININ KAÇIŞI KAMERADA

Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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VURULAN GENCİN DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale yaptığı M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI, ZANLI ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridinin çekildiği alanda çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, yaşanan silahlı kavga ile ilgili detaylı inceleme başlattı.