Her gün deniz yüzeyinde temizlik çalışması yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 ayda 140 kamyon çöp toplayarak geri dönüşüm merkezlerine gönderdi. Alınan bilgiye göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ, deniz yüzeyindeki yüzer atıkları, yerli üretim Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT) ile topluyor. Kaptan, gemici ve bir makinistten oluşan DYT ekipleri, İstanbul genelinde 5 milyon metrekareyi bulan alanda topladıkları atıkları İSTAÇ'ın geri dönüşüm merkezlerine gönderiyor. Burada ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezlerine gönderilen atıklardan çöp gazı elde ediliyor. İstanbul'da 300 bin konutun günlük elektrik ihtiyacı bu ve benzeri toplanan çöplerden karşılanıyor.

YERLİ ÜRETİM OLAN DYT'LER KULLANILIYOR

Denize atılan olta ipi 600 yıl, plastik şişe 450 yıl, sünger ve şamandıra 50 yıl, plastik poşet 20 yıl, sigara izmariti 2 yıl, kağıt parçası ise 2 ay içerisinde doğaya karışıyor. Bu atıkların çevreye vereceği tahribatı azaltmak için DYT ekipleri, İstanbul Boğazı, Marmara, Haliç ve dere ağızlarında, yüzer haldeki katı atıkları, konveyör bant sistemi (katı malzemeleri sürekli bir şekilde uzun mesafelere yatay veya belirli sınırlar dahilinde eğimli olarak taşıma işlemi) ile temizliyor. Yerli üretim 8 adet DYT'lerle bu yılın ilk 8 ayında denizlerden yaklaşık 140 kamyon atık toplandı.

FARKINDALIK OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

AA'nın haberine göre deniz yüzeyi temizleme ekipleri, denizlere katı atıkların taşınmaması için dere ağızlarında da sıkı bir çalışma yürütüyor. Dere ağızlarına kurulan bariyerlerde biriken atıklar toplanarak, çöplerin denize taşınımı engelleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz yüzeyinde, kıyılarda ve plajlarda yürüttüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre temizliğine ilişkin seminerler de düzenliyor. Bu kapsamda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 50'ye yakın okulda 5 bin öğrenciye "Denizlerimiz Temiz Kalsın" konulu eğitim verildi. Ayrıca bu yılın 8 ayında sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerle 46 eğitim ve bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirdi.

10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILIP BİLGİ VERİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların çevre ve deniz temizliğine karşı farkındalıklarını arttırmak için düzenlediği eğitim ve seminer programlarına 2019'da da devam edecek. Yeni eğitim öğretim döneminde 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen ekipler, aynı zamanda Galata Köprüsü, Arnavutköy, Aşiyan, Üsküdar, Zeytinburnu, Yenikapı, Paşabahçe, Beykoz Sahili'ndeki amatör balıkçı alanlarına ve balıkçı kooperatiflerine bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirecek.

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