29 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul'da meydana gelecek planlı elektrik kesintileri elektrik dağıtım firmaları tarafından günlük olarak duyuruluyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine zaman zaman elektrik verilemiyor. İşte 29 Haziran 2024 Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun yanıtı AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini günlük olarak kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 29 Haziran 2024 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 29 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ